WhatsApp: ogni messaggio cancellato può essere recuperato gratis

Esistono funzioni interessanti di cui alcuni utenti spesso si dimenticano o che magari proprio non conoscono. Questo riguarda qualsiasi tipologia di app presente attualmente nel mondo degli smartphone e dei computer ed in particolare modo tutti coloro che usano WhatsApp.

La nota app di messaggistica permette di avere a che fare con un gran numero di persone ma soprattutto con tante funzioni che prescindono dai soliti messaggi di testo. Infatti sono state lanciate nuove feature in questi anni che hanno reso tutto sempre più semplice e variegato allo stesso tempo. Una delle funzioni che WhatsApp ha introdotto e che ha sorpreso di più gli utenti è stata certamente quella che consente di eliminare un messaggio già inviato. Allo stesso tempo tale possibilità non è sempre positiva, visto che può generare tanti dubbi.

WhatsApp: gli utenti hanno trovato un metodo per recuperare i messaggi cancellati volontariamente

In tanti sono riusciti a testare una funzione disponibile grazie ad un’app esterna che offre un’opportunità unica: recuperare un messaggio cancellato su WhatsApp. Questa piattaforma prende il nome di WAMR e riesce quindi a sovvertire la feature che permette l’eliminazione postuma di un messaggio.

Si tratta di un’app di terze parti attualmente gratuita e soprattutto legale, per cui non ci sarebbero problemi ad utilizzarla. Secondo quanto riportato sarebbero già numerosi i download vista anche la semplicità di utilizzo. Basta infatti scaricare l’app e tenerla poi attiva in background sul proprio smartphone. In questo modo il contenuto di ogni notifica sarà registrato e quindi sarà possibile recuperarlo.