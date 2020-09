WhatsApp: diversi smartphone dicono addio all'app in maniera definitiva

Tutti gli smartphone che hanno il supporto di WhatsApp ad oggi sono certamente fuori dalla lista di quelli obsoleti. Il numero di novità che l’azienda ha introdotto sulla piattaforma va quindi a ridurre non poco la mole di dispositivi pronti ad essere supportati dal colosso della messaggistica.

WhatsApp ogni anno elimina diversi smartphone considerati appunto troppo vecchi per supportare determinate novità, e sembra che ora sia arrivato il turno di un altro gruppo di dispositivi. Il taglio sembra che avverrà a causa di motivi di sicurezza, per cui è necessario che alcune piattaforme non vengono più supportate. A quanto pare entro le prossime settimane tutti gli smartphone di diversi produttori vedranno i propri dispositivi con a bordo una versione precedente ad Android 4.1 non avere più il supporto per WhatsApp. Ovviamente saranno compresi anche tutti i dispositivi precedenti a tale versione.

WhatsApp, tanti dispositivi abbandonano l’applicazione in maniera definitiva

Durante gli ultimi giorni è arrivata la notizia: tanti dispositivi non avranno più il supporto di WhatsApp.in questo momento ci sono ancora degli smartphone che utilizzano Android nella sua versione 4.0.3, la quale dopo l’aggiornamento della versione beta non risulta più supportata. Questo significa che tutti coloro che hanno uno smartphone con questa versione o precedenti, non potranno più utilizzare WhatsApp se non cambiando dispositivo mobile.

Nel frattempo ecco i dispositivi sui quali WhatsApp non è più disponibile: