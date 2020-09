Essere clienti Vodafone non è mai stato così conveniente: dopo un inverno travagliato, l’estate riservata ai consumatori fidelizzati all’operatore rosso non può non esser invidiata da parte degli utenti altrui. Dopo luglio e agosto, anche il mese di settembre continua infatti a riservare incredibili opportunità grazie al catalogo Happy Black e le offerte Italian Summer; il momento più opportuno per cambiare il proprio smartphone è dunque arrivato grazie a sconti fino a 300 euro sui dispositivi Huawei e molto altro ancora: scopriamo i dettagli.

Vodafone: sconti incredibili per i clienti, smartphone Huawei a prezzi stracciati

Inaugurate il 2 settembre, le nuove scontistiche riguardanti i prodotti Huawei sono approdate sul catalogo Vodafone grazie all’iniziativa Happy Black. Previsti per tutto il mese, tali promozioni prevedono:

Huawei P40 , acquistabile in un’unica soluzione, al costo di 499,99 euro anziché 799,99 come da listino;

, acquistabile in un’unica soluzione, al costo di 499,99 euro anziché 799,99 come da listino; Huawei P40 Lite 4G, acquistabile in un’unica soluzione, al costo di 199,99 euro anziché 299,99 come da listino;

acquistabile in un’unica soluzione, al costo di 199,99 euro anziché 299,99 come da listino; Huawei Y6P, acquistabile in un’unica soluzione, al costo di 129,99 euro anziché 159,99 euro come da listino.

Al fine di poter ottenere tali sconti, tutti i clienti interessati dovranno accedere all’applicazione Happy Black e selezionare il premio con il quale verrà fornito un codice da esibire in negozio.

Italian Summer: prorogata l’iniziativa dell’operatore rosso

Prorogata in esclusiva fino al 6 settembre (per i nuovi clienti) è poi la Italian Summer. Iniziata il 29 di giugno, questa promozione permette ai clienti dell’operatore rosso di poter acquistare dei dispositivi (tablet, smartphone e accessori) ad un prezzo scontato scegliendo, inoltre, tra il pagamento in un’unica soluzione o a rate.

Partecipano all’iniziativa brand rinomati come Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Alcatel e molte altre. Comunichiamo ai nostri lettori di affrettarsi, in ogni caso, poiché le promozioni rimangono disponibili salvo esaurimento scorte.