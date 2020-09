Il volantino Trony reso disponibile nella prima decade di Settembre riserva agli utenti italiani una lunga serie di offerte e di sconti veramente molto interessanti, sebbene comunque in tanti siano costretti a rinunciarvi.

Esattamente alla pari delle campagne di Euronics, anche con Trony ci scontriamo con soluzioni limitate a determinate aree del territorio nazionale; in altre parole sono volantini fruibili in esclusiva da coloro che possono recarsi personalmente in specifici punti vendita, data la non attivazione degli stessi prezzi sul sito ufficiale. La campagna correntemente raccontata nel nostro articolo è attiva, fino al 13 settembre, solamente presso i punti Trony in Sardegna.

Volantino Trony: le offerte con i prezzi migliori

Lo smartphone da consigliare, tra quelli scontati dal volantino Trony, è sicuramente LG Velvet, un modello estremamente interessante in termini proprio di potenza, considerando appunto il processore Qualcomm Snapdragon 765G, estetica e connettività 5G. Il suo prezzo finale di vendita corrisponde per l’esattezza a soli 549 euro.

Più economico, e qualitativamente inferiore, è sicuramente il Samsung Galaxy Note 10 Lite, uno smartphone il cui prezzo non supera i 489 euro, ma che allo stesso tempo è in grado di garantire prestazioni più che accettabili.

Il volantino Trony ovviamente non si ferma qui, ricordando e sottolineando comunque la possibilità di optare per un finanziamento senza interessi con pagamento rateizzato a partire dalla mensilità di Gennaio 2021, previa presentazione delle buste paga dei mesi precedenti. Tutti i dettagli sono disponibili qui sotto.