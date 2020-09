TIM durante l’estate ha messo a disposizione di tutti i suoi nuovi utenti una serie di promozioni molto vantaggiose. Le offerte per la telefonia mobile sono state caratterizzate da pacchetti full optional con minuti e Giga per la connessione internet.

TIM, l’offerta per i giovani prevede ora una platea ancora più ampia

Ovviamente TIM ha scelto di puntare su una fascia di pubblico particolarmente strategica, quella dei giorni. Per contrastare la ricaricabile Young di Wind, il gestore nazionale ha rivisto la sua classica promozione Young. Adesso l’iniziativa è disponibile con una rivisitata versione Young Student Edition.

Gli abbonati TIM che optano per Young Student Edition potranno utilizzare chiamate e messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Disponibili anche 40 Giga per navigare in internet sotto rete 4G e 4,5G. Rispetto alle precedenti settimane vi sono novità sul costo mensile. La promozione infatti ha un costo di 11,99 euro ogni mese.

Alla tariffa è stato applicato un piccolo aumento di prezzo pari a 2 euro. Non cambia invece il contributo di attivazione. I nuovi utenti TIM dovranno pagare all’attivazione 25 euro, con 20 euro di credito incluso. I primi due mesi di Young Student Edition sono inclusi nel prezzo.

Novità per Young Student Edition è l’allargamento della platea dei clienti idonei. Possono accedere alla tariffa, tutti gli utenti con meno di 30 anni. Non cambiano invece le altre condizioni con connessione illimitata per social e chat, per le app di e-learning e per i servizi di streaming musicale. Confermati anche i sei mesi gratis per TIMmusic Platinum.