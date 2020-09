The Batman è sicuramente uno dei film più in vista e più attesi del momento. Per questo motivo, appena qualche giorno fa era stato deciso di riaprire il set e ricominciare le riprese dopo il lungo periodo di stop. Ma nessuno si aspettava il peggio. Robert Pattinson è stato dichiarato positivo al Coronavirus direttamente attraverso un comunicato della Warner Bros e le riprese immediatamente interrotte. Una situazione non proprio ideale per il film di Matt Reeves previsto in uscita per il 2021. Un imprevisto che costerà ulteriori ritardi alla crew e che costringerà i fan ad attendere ancora più a lungo l’esordio sulle scene di un Pattinson mai visto prima, in un ruolo inedito e senza dubbio molto particolare e impegnativo.

Il film, il cast e le novità

The Batman è un nuovo film del famoso franchise, prodotto dalla DC Film e distribuito da Warner Bros. All’interno del cast troviamo Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, ma anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell. Un Batman più oscuro di quello che siamo abituati a vedere, impegnato nella lotta contro il crimine di Gotham. In questo reboot lo vedremo intento nello sviscerare il marciume della città, nei peggiori bassifondi, alle prese con i peggiori criminali. L’arci nemico sarà il famosissimo Enigmista, in inglese The Riddler, uno spietato serial killer ossessionato dagli indovinelli e puzzle.

Rimanete sintonizzati sul nostro sito per ricevere ulteriori informazioni sul film e seguiteci per le ultime novità in campo tecnologico e non solo.