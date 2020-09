L’applicazione di messaggistica WhatsApp continua a rilasciare dei nuovi aggiornamenti per il proprio canale Beta e, nelle ultime ore ha reso disponibile la versione 2.20.198.12 con alcune novità che riguardano gli sticker animati.

Quest’ultimi oramai sono diventati il centro del team di sviluppo dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Scopriamo insieme le ultime novità.

WhatsApp Beta si aggiorna con delle novità su sticker animati

Il team della compagnia di proprietà di Facebook è impegnato da diverso tempo alla implementazione di sticker animati e,nella versione 2.20.198.12 di WhatsApp Beta, è stato aggiunto il nuovo sticker animato etichettato come “Betakkuma“. Quest’ultimo è disponibile sia su WhatsApp Web che sui terminali Android, dove in questo caso viene confermato anche il supporto dalla versione 4.1 di Android in su.

Purtroppo la build 2.20.198.12 di WhatsApp Beta non sembra mostrare ulteriori novità se non quella relativa al nuovo sticker animato. Come anticipato precedentemente, sono diverse settimane che il colosso sta lavorando all’aggiunta di nuovi sticker e Betakkuma rappresenta una simpatica aggiunta per esprimere uno stato d’animo tramite un simpatico gatto umanizzato.

L’aggiornamento alla versione 2.20.198.12 di WhatsApp Beta è disponibile sul Play Store per tutti gli utenti iscritti al canale di beta testing, oppure è possibile scaricare l’APK di WhatsApp Beta, come capita in tutte le altre occasione quando si tratta di Beta. Per il momento solamente gli utenti iscritti al canale possono godere delle novità e purtroppo non sappiamo quando saranno disponibili per tutti gli altri. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirlo.