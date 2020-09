Le SIM telefoniche rappresentano quei piccoli oggetti a cui nessuno pensa mai, ma che allo stesso tempo permettono di svolgere ogni genere di azione su smartphone. Presenti sul mercato in vari formati, colori e brand, le card telefoniche non hanno solo un valore economico irrisorio in quanto, in alcuni casi, possono contare diversi zeri a loro seguito. Grazie al mondo del collezionismo e ad una particolarissima nicchia, i suddetti dispositivi hanno conosciuto una nuova sorte andando a costituire un punto di interesse mondiale.

SIM Gold Number: la verità dietro delle apparenti e semplici card telefoniche

Definite “Gold Number” o ancora “Top Number“, le SIM sopracitate non sono molto diverse dalle loro sorelle in termini estetici, ma custodiscono tra le loro cifre delle particolarità uniche. Capaci di avere come numero di riferimento delle combinazioni particolari (un singolo numero ripetuto, un numero celebre al loro interno), queste risultano essere molto ambite nel mondo del collezionismo; visti i numeri strettamente limitati di pezzi presenti, poi, il loro valore sale alle stelle nelle fasi d’asta, quando gli sfidanti arrivano a proporre persino diverse migliaia di euro pur di poterle possedere nelle loro collezioni.

Anche l’Italia non è fuori dal giro: nonostante di tratti di un fenomeno ridotto, i gestori mobili nazionali hanno più volte coniato delle SIM Gold Number per ragioni benefiche come, ad esempio, raccolte fondi o beneficenza.

Siete sempre più affascinati da questo mondo? Scoprite se anche la vostra è una card telefonica da migliaia di euro con un’istantanea e veloce ricerca online.