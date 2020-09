Le app fleeceware fanno ritorno nel Play Store mosse da una sete di denaro senza precedenti. Questa particolare tipologia di prodotti è in grado di sottrarre fino a 200 Euro con un singolo click. I ricercatori appartenenti a Sophos hanno scoperte 23 app ingannevoli annidate nel negozio. Sono in grado di attivare costosi abbonamenti cui sarà difficile sottrarsi. Ecco le ultime novità.

Play Store infestato da app avide di denaro: attenti a questa lista

Sono app che non installano virus, spyware o minaccia di altro genere ma sono più pericolose di molte altre soluzioni di attacco. Grazie ad una falla rilevata nelle regole della nuova policy dello store gli sviluppatori sono riusciti a pubblicare alcuni software apparentemente gratuiti ma al cui interno si sono occultati codici in grado di prelevare denaro con il consenso dell’utente che lo presta semplicemente installando l’app. Pochi leggono i termini di utilizzo all’interno dei quali si specifica che le app gratuite sono tali per un periodo di tempo limitato prima di passare alla versione in abbonamento.

La lista delle app pericolose è stata pubblicata con tanto di prezzo mensile o settimanale dell’abbonamento previsto.