L’operatore telefonico Tim è uno di quelli più gettonati sul mercato perché il suo servizio riesce a ricoprire una buona parte delle zone italiane offrendo ai consumatori un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Le sue tariffe telefoniche continuano ad essere disponibili ad un prezzo accessibile, anche se sul mercato ci sono le offerte telefoniche dei vari operatori telefonici virtuali che gli danno filo da torcere visto i costi mensili decisamente bassi.

Comunque il gestore telefonico blu si difende abbastanza bene e per tutti i consumatori interessati alla sua linea è possibile approfittarne per attivare una nuova tariffa, ma eccovi svelati i dettagli qui di seguito.

Tim e le sue offerte telefoniche: ecco quali sono quelle più gettonate

La tariffa telefonica in questione per tutti i consumatori interessati al suo servizio è Tim Energy con la quale il gestore telefonico propone: 50GB di traffico dati per navigare in Internet alla massima velocità della connessione 4G e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi. Inoltre è possibile chattare su Whatsapp e altre applicazioni senza consumare i GB della propria tariffa.

Può essere attivata online dai consumatori che provengono da alcuni operatori telefonici e non prevede alcun costo di attivazione, ma soltanto il costo della scheda telefonica pari a 25,00 Euro con 20,00 Euro di traffico incluso. E’ possibile, inoltre, pagare direttamente in contanti al corriere al momento della consegna.

Un’altra tariffa telefonica molto gettonata è Tim Young Student Edition con la quale l’operatore telefonico propone: chiamate ed SMS illimitati e 40GB di Internet. Anche in questo caso i GB sono illimitati per i social, chat e musica. Il canone mensile da sostenere è di 11,99 Euro.