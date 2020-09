Anche questo mese il listino offerte del gestore WindTre vanta delle ottime opzioni dedicate ai nuovi clienti intenzionati ad effettuare l’acquisto di una nuova SIM. Le migliori tariffe del momento consentono di ricevere delle quantità non indifferenti di Giga di traffico dati, minuti ed SMS verso tutti i numeri e non prevedono alcuna spesa esorbitante. Senza alcun dubbio il miglior rapporto “quantità-prezzo” è garantito dalle tariffe operator attack ma anche i clienti intenzionati ad attivare una nuova linea hanno la possibilità di procedere con l’attivazione di ottime opzioni, ad esempio:

l’offerta WindTre XLarge

l’offerta WindTre Student

l’offerta WindTre Young

WindTre: le migliori offerte dedicate ai clienti che attivano un nuovo numero!

Le offerte in questione possono essere richieste dai nuovi clienti ma soltanto la versione XLarge è rivolta indistintamente a tutti. Le due tariffe, WindTre Student e WindTre Young, possono essere attivate esclusivamente dai clienti di determinate fasce d’età.

La tariffa più costosa tra quelle qui menzionate è la WindTre XLarge che necessita di una spesa mensile di 16,99 euro. I clienti che ne richiedono l’attivazione dovranno saldare la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto; e avranno la possibilità di usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 60 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’offerta WindTre Young è attualmente disponibile nella versione Summer Edition. Fino al 20 settembre, dunque, sarà possibile ottenerla a soli 9,99 euro al mese e si avrà la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. In più, il gestore offre in regalo il videogioco MotoGP 20. Come già anticipato l’offerta non è disponibile per tutti: soltanto i clienti aventi età massima 30 anni possono richiederne l’attivazione.

La tariffa WindTre Student, invece, è rivolta ai clienti aventi età massima 20 anni, i quali hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Il costo è di soli 9,99 euro al mese.