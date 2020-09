Il 5G è pronto a rivoluzionare il nostro concetto di navigazione mobile, con delle velocità di connessione molto elevate e una qualità nelle chiamate senza precedenti. Tuttavia, così come accadde nel momento dell’introduzione del 4G, i produttori di smartphone ci misero del tempo ad adeguarsi. Attualmente i modelli di smartphone disponibili sul mercato con un modulo 5G installato non sono molti. E appartengono tutti alla fascia medio alta. Inoltre, le anche le offerte degli operatori sono limitate per il momento, e costano di più rispetto a quelle 4G+. Vediamo insieme le più vantaggiose per gli utenti!

Le migliori offerte 5G del momento

Tim

Tim è stato fin dall’inizio partner ufficiale della nuova rete 5G in Italia, di conseguenza le sue offerte sono le prime ad essere comparse sul mercato. Ce ne sono diverse adatte a tutte le tipologie di utilizzo e di utente.

Tim Advance : offre 50gb di navigazione, minuti ed sms illimitati ad un costo di 29.99€ mensili.

: offre 50gb di navigazione, minuti ed sms illimitati ad un costo di mensili. Tim Advance Unlimited : offre Giga, minuti ed sms illimitati ad un costo di 39.99€ . Un’offerta perfetta per il mondo del business e per chi lavora con il proprio smartphone e di conseguenza necessita di un piano senza limitazioni.

: offre Giga, minuti ed sms illimitati ad un costo di . Un’offerta perfetta per il mondo del business e per chi lavora con il proprio smartphone e di conseguenza necessita di un piano senza limitazioni. Tim Young Senza Limiti 5G: finalmente anche la Tim Young diventa protagonista del 5G per i giovani. Questa offerta offre 60gb di navigazione in 5G, minuti ed sms illimitati, navigazione gratuita su social e servizi di streaming. Il tutto ad un costo di 14.99€ al mese. Una buona possibilità per i giovani di sperimentare la nuova rete veloce di Tim ad un prezzo contenuto.

Vodafone

Anche Vodafone si è attrezzata per contrastare la concorrenza con offerte 5G, costose ma ottime da un punto di vista di contenuti.

Infinito : la serie Infinito comprende 3 diverse offerte che differiscono unicamente per la quantità di gigabyte disponibili per la navigazione in roaming. In tutte e tre le offerte Giga, minuti ed sms sono illimitati e il costo parte da 24.99€ con un Giga in Roaming, fino ad arrivare a 39.99€ per 5 Giga in Roaming.

: la serie Infinito comprende 3 diverse offerte che differiscono unicamente per la quantità di gigabyte disponibili per la navigazione in roaming. In tutte e tre le offerte Giga, minuti ed sms sono illimitati e il costo parte da 24.99€ con un Giga in Roaming, fino ad arrivare a 39.99€ per 5 Giga in Roaming. Red: questa è l’offerta più economica di Vodafone che comprende il servizio del 5G. Offre 40gb, minuti ed sms illimitati, navigazione social e streaming musicale senza consumare gigabyte ad un costo di 18.99€.

WindTre

WindTre presenta una sola offerta 5G Ready, che fa concorrenza alla fascia alta proposta dagli altri operatori.