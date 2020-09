Netflix gratis: la piattaforma "regala" agli spettatori alcune serie tv

Immaginate una giornata piovosa, non vi va di uscire per via del brutto tempo. L’ideale sarebbe passare il pomeriggio guardando la piattaforma sul divano con un cesto di pop-corn in mano, ma purtroppo non si ha l’abbonamento. Non avete voglia di film ma di serie tv, come fare? Nessun problema. Da pochi giorni il colosso americano Netflix ha messo a disposizione degli spettatori una svariata selezione di “opere” originarie Netflix gratis. Scopriamo i titoli più interessanti degli ultimi anni.

Netflix Gratis: quali sono i titoli delle serie tv gratuite?

Precisiamo che lo scopo è ovviamente quello di offrire un assaggio dell’offerta, in modo tale che gli spettatori testino una piccola parte del mondo Netflix (ed eventualmente siano invogliati ad acquistare un abbonamento).

Tra i film troviamo “Murder Mystery“, commedia giallo-rosa con Adam Sandler e Jennifer Aniston che ha come argomento principale una coppia in luna di miele che cerca di risolvere un crimine sullo yacht di un miliardario. C’è anche “Bird Box“, il thriller post-apocalittico di Susanne Bier con Sandra Bullock. “I Due Papi“, candidato agli Oscar, il quale narra l’incontro tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, interpretati rispettivamente da Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, e infine “Il Nostro Pianeta“, un documentario sulle meraviglie della natura.

Oltre ai film sono disponibili anche le serie tv, in questo caso però è possibile vedere solo la prima puntata. Tra i titoli più interessanti troviamo “Stranger Things”, narrante la strana vita di un gruppo di bambini degli anni 80. Ma anche “When they See Us“, miniserie di Ava DuVernay sul caso della jogger di Central Park. “Elite“, la fortunata serie spagnola basata sulle vicende di un gruppo di adolescenti, mentre “Grace and Frankie” che vede protagoniste Jane Fonda e Lily Tomlin. Per finire, è presente anche “L’amore è cieco”, reality show sugli appuntamenti al buio.