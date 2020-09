Luce e gas sono certamente due delle utenze che gli italiani pagano più malvolentieri, i due importi a fine mese spesso infatti, agli occhi dei cittadini, risultano ingiustamente troppo elevati senza un’apparente spiegazione possibile.

Il tutto poi, durante l’emergenza Coronavirus e il periodo di quarantena, non ha fatto altro che vedere un ulteriore aumento degli importi dovuto ovviamente alla maggiore permanenza nelle mura di casa, che ha portato con se un incremento sensibile di consumi di gas e soprattutto di luce.

Se siete stanchi e scocciati di vedere importi da dover corrispondere troppo esagerati nelle bollette di casa, ecco alcuni consigli che salveranno il vostro portafogli dalle utenze.

Ecco come ridurre i consumi

Ovviamente parlando di riduzione di costi in bolletta non c’è una regola generale e assoluta da seguire, il miglior consiglio rimane sempre e comunque legato all’attenzione, unica vera arma contro i consumi eccessivi per abbattere i costi.

In primis ciò che vi consigliamo è di prestare molta attenzione all’uso-non uso della corrente elettrica, accendendo le luci di casa solo se necessario e spegnendole non appena finito, tenendo in considerazione anche il fattore climatizzazione degli ambienti, la quale, visto ormai il periodo di fine estate in cui ci troviamo, non è davvero indispensabile, ecco dunque perchè vi suggeriamo di attivarlo solo se davvero necessario e magari solo nelle ore in cui la permanenza in casa è maggiormente prolungata.

A tutto ciò aggiungiamo anche la questione inerente l’acqua calda, che ovviamente vi consigliamo di usare solo se necessario, sfruttando quindi le giornate ancora sufficientemente calde per risparmiare sul gas da usare per riscaldarla.

Il fattore comune è sempre l’attenzione, se farete un uso finemente ottimizzato delle utenze, il loro costo mensile non sarà elevato come spesso capita.