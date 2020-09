I vari operatori telefonici virtuali continuano a proporre delle super e allettanti offerte telefoniche, tanto che i consumatori non sanno se scegliere Kena Mobile, Ho Mobile, Poste Mobile e tutti gli altri MVNO. La scelta diventa sempre più difficile perché le offerte telefoniche proposte si presentano sempre con prezzi più bassi, ma in tanti non sanno se ne vale la pena per quanto riguarda la qualità del servizio.

Giustamente ogni operatore telefonico virtuale si appoggia alle infrastrutture di un gestore telefonico per garantire il proprio servizio, dunque, si consiglia sempre di scoprire la qualità del servizio nella propria zona prima di attivare qualunque offerta. Ritornando al discorso delle offerte, ecco quali sono quelle più gettonate attualmente sul mercato.

Poste Mobile, Ho Mobile e Kena Mobile propongono delle offerte super: ecco quali sono

Iniziando a parlare dell’operatore telefonico virtuale Poste Mobile che si appoggia alle infrastrutture di rete di Wind, la sua offerta telefonica più gettonata è la seguente: credit illimitati da utilizzare sia per chiamate sia per SMS, e 10GB di traffico dati. Una tariffa decisamente economica perché vanta un canone mensile di soli 4,99 Euro, e allo stesso tempo non troppo prosperosa perché i GB inclusi sono 10.

Kena Mobile, l’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di Tim, propone uan tariffa di 5,99 Euro ai consumatori che provengono da: Iliad, COOP Voce, Poste Mobile, Lycamobile, Tiscali, 1Mobile, Digi Mobil e Intermatica. I nuovi clienti potrebbero usufruire di: chiamate ed SMS illimitati, e 70GB di internet.

Anche Ho Mobile propone la stessa tariffa di Kena Mobile appena descritta e allo stesso prezzo. L’operatore telefonico virtuale, però, la propone ai consumatori che provengono da: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron e altri operatori.