Internet è una sorta di rifugio dalla vita reale cui molti non riescono a rinunciare. Offre una molteplicità di servizi per chi lavora, studia, gioca o semplicemente vuole rimanere informato sulle notizie dal mondo. Per accedervi è ovviamente necessaria una rete, sia essa da casa, fuori casa o via satellite. Spesso capita che il segnale sia bloccato per interventi tecnici da parte dell’operatore o problemi non meglio precisati alle infrastrutture.

Negli ultimi anni i cosiddetti down di rete tipici dei network si sono intensificati causa aggiornamenti e/o malfunzionamenti specifici da parte di TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed MVNO. Gli utenti disarmati non hanno potuto fare altro che attenderne la risoluzione ma senza rimanere all’oscuro di tutto grazie a downdetector, il portale di riferimento per la presa visione dei disservizi. Ecco come funziona.

Downdetector segnala problemi ad Internet: ecco cosa succede alla tua linea

Un semplice sito web con una grafica semplicistica ma ultimamente ridefinita da un accurato restyling degli elementi. Quali sono questi famosi elementi? Prima di tutto una sezione informativa generica per quel che riguarda la percentuale di problemi rilevati a chiamate, Internet e Blackout improvviso della linea. C’è poi una mappa grazie alla quale possiamo visivamente valutare l’estensione del disservizio su scala nazionale. Un grafico completa poi l’informativa mostrando l’andamento nel tempo della rilevata interruzione.

In assenza di rete Internet ci troviamo disarmati ma possiamo reperire moltissime informazioni che nel caso in oggetto si completano con l’inclusione di una sezione feedback in cui gli utenti discutono sullo stato del down in tempo reale potendosi così fare un’idea generale sul problema in corso.

Attivo 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno è al momento la soluzione gratuita migliore per fare luce sui disservizi degli operatori telefonici e su tutta una lunga serie di altri servizi comunemente usati su scala globale e nazionale.