Iliad si dimostra in questo momento una delle aziende telefoniche da battere visti i grandi risultati ottenuti. Basti pensare che la migliore promozione di sempre del gestore è ancora disponibile con il suo prezzo di 7,99 € al mese per sempre. Stiamo parlando della Giga 50, la quale include al suo interno minuti ed SMS senza limiti con 50 giga in 4G per navigare sul web.

Secondo i dati riportati in merito al secondo trimestre del 2020, con 454.000 nuovi utenti e 162 milioni di fatturato Iliad e cresciuta in maniera esponenziale. Si tratta di dati veramente importanti che proiettano il gestore nell’elite della telefonia mobile italiana. Sono inoltre stati superati i 6 milioni di utenti raggiungendo una quota che risulta pari a circa l’8% del mercato. Inoltre una promessa è stata mantenuta: non ci sono state rimodulazioni e quindi i prezzi non sono cambiati proprio come detto inizialmente.

Iliad, grandi risultati e tanta soddisfazione per un’azienda che impone il suo “know how”

Ad oggi con 6,3 milioni di utenti attivi, Iliad guarda avanti e punta a mete sempre più lontane. Adesso però sta per arrivare il turno della rete fissa: