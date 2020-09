Il mese di Settembre si apre in pompa magna grazie a Huawei. A partire da oggi, e per tutto il mese (04-30 settembre 2020) sarà possibile usufruire degli sconti e delle promozioni riservate da Huawei a chi sceglie di acquistare prodotti e servizi del proprio ecosistema direttamente dallo Huawei Store.

La campagna Back2school 2020 consentirà a chiunque voglia di approfittare dei vantaggi proposti dall’azienda cinese nell’ambito delle proprie piattaforme per Music, Video e Cloud, nonché su numerosissime applicazioni che hanno recentemente fatto l’ingresso nella Huawei AppGallery, con marchi del calibro di Coin, Chili, Feltrinelli, WeSchool, World of Winx, Boing, ufirst, Immobiliare.it, DAZN, Mediolanum, Fineco Bank e WeBank.

Huawei, dispositivi scontati e offerte imperdibili: inizia il Back2school 2020

Tra i prodotti messi in promozione vi sono alcuni degli smartphone best seller dell’azienda, e ce n’è per tutte le tasche:

HUAWEI Y5P e HUAWEI Y6P , disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di: 99,00€ (invece di 109,9€) e 139€ (invece di 159,9€)

Non solo smartphone. Pensando alle esigenze di chi a breve dovrà affrontare il rientro con la didattica a distanza, il colosso cinese ha incluso nell’iniziativa anche diversi modelli di tablet:

HUAWEI MatePad Pro sarà disponibile al prezzo consigliato di 499,9€ nella versione Wi-Fi (invece di 549,9€);

Fondamentali anche i pc, che sono stati messi in promozione a prezzi davvero vantaggiosi:

Nuovo HUAWEI MateBook 14 arriva ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.199€ (con processore INTEL i7) e 899,9€ (con processore INTEL i5)

*Le possibili varianti corrispondono a HUAWEI MateBook D 14 256GB a 599€, HUAWEI MateBook D 14 R5 512GB a 649€, HUAWEI MateBook D 14 57/512GB a 749€ (flyer 699€).

Non potevano mancare gli sconti sugli smartwatch, per chi voglia tornare in forma dopo le vacanze e far ripartire la routine ginnica, e sugli auricolari: