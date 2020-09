Come anticipatoci da alcuni precedenti teaser, in queste ultime ore il produttore cinese Huawei ha ampliato la sua gamma di smartphone e ha presentato per il mercato cinese i nuovi Huawei Enjoy 20 e Huawei Enjoy 20 Plus. Questi ultimi condividono alcune specifiche tecniche, anche se per quanto riguarda il design sono molto differenti.

Ecco i nuovi device della serie Enjoy di Huawei

Come già accennato, i nuovi smartphone del produttore cinese condividono non poche caratteristiche tecniche. Entrambi i device, ad esempio, hanno sotto al cofano uno dei nuovi processori dell’azienda MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 720, grazie al quale possono sfruttare le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, troviamo su entrambi tre fotocamere posteriori e sul frame laterale è collocato un sensore biometrico per lo sblocco.

Quello che cambia maggiormente è il design. Huawei Enjoy 20 dispone infatti di un display IPS LCD da 6.6 pollici in risoluzione HD+ con un notch a goccia centrale e sul retro è presente una zona quadrata dove sono collocati i sensori fotografici. Huawei Enjoy 20 Plus, invece, ha sul fronte un display IPS LCD con un refresh rate a 90 Hz e soprattutto ha un design full screen grazie alla presenza di una selfie camera pop-up a comparsa. Sul retro, poi, i sensori fotografici sono collocati in una zona circolare posta al centro della backcover in stile Huawei Mate 30 Pro.

Abbiamo poi detto che sul retro entrambi hanno tre fotocamere posteriori, ma con sensori differenti. La versione standard ha dei sensori rispettivamente da 13+5+2 megapixel, mentre la versione Plus ha dei sensori da 48+8+2 megapixel. Rimane invariata su entrambi, invece, la fotocamera per i selfie che è da 8 megapixel.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone a marchio Huawei saranno disponibili all’acquisto in Cina con i seguenti prezzi: