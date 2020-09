L’aggiornamento che porta Android 10 per Honor 9X Pro si fa ancora attendere, nonostante siano state recentemente rese disponibili le patch di sicurezza del mese di agosto 2020.

L’azienda ha promesso ad aprile 2020 un passaggio al nuovo sistema operativo del colosso di Mountain View, anche se fino ad oggi non ne abbiamo visto nemmeno l’ombra. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le novità che le patch hanno portato.

Honor 9X Pro riceve le patch di sicurezza del mese di agosto 2020

L’ultima in ordine cronologico è la patch di agosto, il cui rollout è iniziato, anche se non abbiamo ancora conferme precise per l’Italia. La versione precisa della EMUI è la 9.1.1.194 rispetto alla precedente 9.1.1.192, mentre l’update ha un peso di 111 MB.

Per quanto ne sappiamo, l’aggiornamento ad Android 10 è ancora previsto, ma dato che la relazione tra Huawei e gli USA non accenna a semplificarsi in alcun modo e che i rapporti con Google sono di fatto tagliati, non possiamo escludere che le cose siano cambiate. Di certo il passaggio ad Android 10 non sembra essere una priorità per l’azienda al momento, ulteriore segnale di quanto la situazione sia complicata.

Vi ricordo che Honor 9X Pro monta un display Full HD + da 6.59 pollici, un processore octa core HiSilicon Kirin 810 con 6 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD. Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore da 48 megapixel, mentre quello anteriore è di 16 megapixel. Attualmente è proposto al prezzo di circa 160 euro. Non vi resta che dare un’occhiata in giro e scoprirlo con i vostri occhi.