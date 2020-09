Il nuovo volantino Carrefour ha tutte le carte in regola per strappare letteralmente i clienti dalle mani di Unieuro, è di natura un SottoCosto, e come tale riesce a concentrare al proprio interno i migliori prezzi in circolazione.

La validità della campagna è fissata esclusivamente ai punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli utenti vi possono accedere solamente recandosi personalmente in negozio (non online sul sito ufficiale). In parallelo è importante ricordare che le scorte disponibili saranno estremamente limitate, di conseguenza dovrete assolutamente affrettare la scelta, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori.

Carrefour: quali offerte cogliere al volo

Le offerte Carrefour da cogliere assolutamente al volo riguardano prima di tutto l’Apple iPhone Xr, uno smartphone che non necessita di presentazioni, lanciato sul mercato nel corso del 2019, è diventato con il tempo uno dei più richiesti. Oggi, superato dagli iPhone 11, può esser acquistato con un esborso ridotto, infatti lo si potrà raggiungere pagando solamente 569 euro.

L’altro prodotto Apple da consigliare sono le AirPods di seconda generazione, le amatissime cuffiette true wireless, iconiche di un’intera generazione, possono essere acquistate nel periodo corrente a soli 129 euro.

Se, infine, foste interessati ad un prodotto Android, non dimenticatevi dell’economico Xiaomi Redmi Note 8T, uno smartphone tramite il quale raggiungere buoni prestazioni complessive, a 149 euro. Poco sotto abbiamo inserito le singole pagine del volantino Carrefour discusso direttamente nel nostro articolo, apritele per maggiori informazioni.