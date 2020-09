Il volantino reso disponibile da Bennet nell’ultimo periodo riassume alcuni dei prezzi più interessanti e speciali di sempre, gli utenti si ritrovano a poter accedere a sconti incredibilmente vari, tramite i quali garantirsi un risparmio senza precedenti.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, è bene ricordare, infatti, che l’acquisto sarà possibile solo in negozio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. E’ presente, se interessati, un Tasso Zero in 24 mesi, tramite il quale riuscire a pagare il dovuto suddividendolo in tante rate fisse mensilo.

Volantino Bennet: il risparmio è dietro l’angolo

Il secondo smartphone più scontato dell’estate 2020, dopo il Samsung Galaxy S20, è sicuramente l’Apple iPhone Xr, un modello dalla qualità elevata, tramite il quale gli utenti possono comunque godere di buone prestazioni complessive, senza spendere cifre troppo alte. Al giorno d’oggi, il suo prezzo per la versione completamente sbrandizzata, corrisponde esattamente a 549 euro.

Nel caso in cui, invece, si desideri acquistare un dispositivo con sistema operativo Android, l’alternativa più papabile resta il Samsung Galaxy A70, non è chiaramente di fascia alta, né dalla qualità sopraffina, lo possiamo considerare come un valido compromesso per coloro che non vogliono spendere troppo, data la richiesta finale di 269 euro circa.

Per conoscere da vicino il volantino Bennet, e sopratutto godere di una visione d’insieme di tutte le offerte promesse dall’azienda, aprite le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.