Wiko ha da poco presentato ufficialmente in Italia i suoi nuovi Wiko View 5 e Wiko View 5 Plus. Oltre ad avere un design moderno, questi dispositivi sono caratterizzati da una super autonomia.

Ecco i nuovi device di Wiko che puntano sull’autonomia

Come già accennato, il punto di forza di questi due smartphone è senz’altro l’autonomia. Entrambi possono infatti contare su una batteria da ben 5000 mAh certificata da SmartViser, ovvero l’ente indipendente specializzato nel Device Testing. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questi device sono in grado di raggiungere addirittura 3 giorni e mezzo di autonomia.

Oltre a questo, i nuovi Wiko View 5 e Wiko View 5 Plus montano sul fronte un di un Full O Display, ovvero un display con un piccolo foro laterale. Oltre a garantire un design quasi a tutto schermo, questo foro ha alcune feature che permettono di monitorare la percentuale di batteria residua. La zona attorno al foro, infatti, diventa di colore verde, bianco o rosso in base alla percentuale residua della batteria.

Il comparto fotografico è poi caratterizzato da una quadrupla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 48 megapixel. Assieme a quest’ultimo sono poi presenti un grandangolo con una apertura di 120°, un sensore Macro e un sensore di profondità. Dal punto di vista della memoria, invece, la versione standard dispone di 3 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre la versione Plus dispone di 4 GB di RAM e 128 GB di storage. I processori, invece, sono rispettivamente il SoC MediaTek 6762D A25 per la versione standard e il SoC MediaTek 6765 per la versione Plus.

Prezzi e disponibilità

Wiko View 5 è già disponibile all’acquisto in Italia d un prezzo di 169,99€, mentre Wiko View 5 Plus è disponibile ad un prezzo di 199,90€.