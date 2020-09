Con l’obiettivo di soddisfare più utenti dalle esigenze diverse, UMIDIGI ha lanciato un nuovo smartphone, UMIDIGI A7S, il modello più economico della serie A7.

Oltre alla tripla fotocamera e al display da 6,53 pollici, la caratteristica più interessante è il termometro digitale a infrarossi che viene utilizzato per la prima volta su di uno smartphone entry-level e potrebbe essere molto utile in questo periodo. UMIDIGI A7S sarà in prevendita globale a 59 euro a partire dal 21 settembre.

Il primo smartphone entry-level al mondo con termometro a infrarossi

UMIDIGI A7S è dotato di un termometro a infrarossi in grado di misurare la temperatura corporea. Il sensore risiede nel modulo fotografico posteriore ed è possibile accedervi rapidamente facendo clic sul pulsante di scelta rapida sul lato sinistro. Si tratta di un pulsante programmabile.

UMIDIGI A7S è dotato di un ampio display HD+ con notch a goccia da 6,53 pollici. Lo smartphone presenta un design 3D che lo rende facile e comodo da impugnare. E’ dotato di una texture anti-impronta sul retro, che mantiene il telefono sempre pulito.

Inoltre, lo smartphone è alimentato da un processore MediaTek MT6737 ed è dotato di 2 GB di RAM, una memoria interna da 32 GB, USB di tipo C e uno slot per 3 schede (Dual SIM + MicroSD) con memoria espandibile fino a 128 GB. UMIDIGI A7S supporta Android 10 Go ed è compatibile con le bande LTE globali.

Parlando della fotocamera, UMIDIGI A7S sfoggia un sistema a tripla fotocamera che include una fotocamera principale da 13 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP (campo visivo di 120 gradi) e un sensore di profondità da 2 MP. Lo smartphone supporta la modalità ultra wide e la modalità verticale. La fotocamera frontale offre un sensore da 8 MP con supporto AI Beautify.

Prezzo e disponibilità

UMIDIGI A7S sarà in prevendita globale a partire dal prossimo 21 settembre a soli 59 euro. Se sei interessato a questo dispositivo, puoi già aggiungerlo al carrello su AliExpress, così da non lasciarti sfuggire l’offerta.

Infine, UMIDIGI sta regalando 10 unità del suo smartphone BISON. Puoi partecipare al giveaway e ottenere ulteriori informazioni sul sito ufficiale di UMIDIGI.