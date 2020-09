The Witcher, Lucifer, Vis a Vis: curiosità dalla piattaforma alle serie tv

Netflix è la piattaforma streaming più utilizzata nel mondo. Senza considerare che l’arrivo del Coronavirus, dunque del lockdown, ha dato un grande aiuto al colosso americano (in parte). Il discorso però non vale per le nuove stagioni, in quanto essendo un periodo piuttosto complicato per via della facilità di diffusione del virus, ogni ripresa cinematografica è stata bruscamente sospesa. Ad ogni modo, visto e considerato che dopo ogni tempesta arriva sempre l’arcobaleno, la piattaforma americana si è rimboccata le maniche e ha sfornato le nuove stagioni delle più amate serie tv. Tra queste ecco alcune anticipazioni sull’arrivo di The Witcher, Lucifer e Vis a Vis.

The Witcher, Lucifer, Vis a Vis: piovono prequel, Spin-off e nuovi episodi

Periodo piuttosto fruttifero per The Witcher, Lucifer e Vis a Vis. Iniziamo dalla successione di episodi che vede protagonista il Signore degli Inferi, sceso sulla Terra per cominciare una nuova vita vicino alla detective Chloe (l’unica impassibile al suo potere). Lucifer dopo tanta attesa e diverse proteste da parte dei fan, è giunta sulla piattaforma il 21 agosto. Per il momento son disponibili solo 8 dei 16 episodi solitamente pubblicati. Bisognerà attendere ancora un po’ prima di conoscere l’intera stagione.

Per quanto riguarda Vis a Vis, da pochi mesi è sbarcato sulla piattaforma lo speciale Spin-Off che ha fatto parlare molto dello strano rapporto tra Zulema e Macarena. Non vi spoileriamo nulla, ma resterete senza dubbio interdetti.

Concludiamo gli aggiornamenti con un prequel, lanciato da Netflix in attesa della nuova stagione. Esso prenderà il nome di The Witcher: Blood Origin e sarà ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo The Witcher.