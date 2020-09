In occasione dell’IFA di Berlino, Qualcomm ha annunciato la nuova piattaforma che alimenterà il primo computer 5G al mondo, Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Descritta dall’azienda come la piattaforma di elaborazione più avanzata ed efficiente mai realizzata, questo nuovo SoC garantirà prestazioni superiori, una lunga autonomia, sicurezza di livello aziendale, funzionalità AI e – ovviamente – connettività 5G, oltre ad un sistema multimediale avanzato.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, il SoC a bordo del primo PC 5G al mondo

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 offrirà prestazioni avanzate all’utenza personal computer. Nello specifico, questa piattaforma garantisce oltre il 50% in più delle prestazioni a livello di sistema ed un’autonomia di più giorni, nonostante il computer sia sempre accesso e connesso.

Ma anche l’esperienza multimediale viene completamente ridisegnata e migliorata, portata ad un livello superiore. I personal computer che saranno alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 offriranno un’esperienza audio ultra-nitida, grazie alla tecnologia di cancellazione dell’eco e del rumore (ECNS). Questa piattaforma supporta anche la connessione con due display 4K tramite un USB di tipo C, mentre le fotocamere (fino a 32 MP) potranno registrare in 4K ed offrire dunque funzionalità di video-conference e live Streaming di alto livello.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 sarà disponibile per i primi dispositivi commerciali entro la fine dell’anno, ciò significa che potremmo presto assistere al debutto del primo PC 5G al mondo. Molto probabilmente, si tratterà di un dispositivo Acer, in quanto le due aziende stanno attualmente collaborando.

“Acer e Qualcomm comprendono l’importanza di una potenza di elaborazione veloce, affidabile e ad alte prestazioni e della connettività 5G per trasformare il modo in cui gli utenti lavorano e apprendono“, ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer. “Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm e di lanciare il nostro primo PC Windows basato sulla piattaforma di elaborazione Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Questa collaborazione amplierà le possibilità di come gli utenti utilizzano i propri PC, offrendo velocità elevate e una durata della batteria di più giorni in un design elegante e senza ventole“.