Con il mese di settembre arrivano su PS Store tantissimi sconti per i titoli più disparati; alcuni di questi possono costare addirittura meno di 2 euro. Con la promozione “Selezioni essenziali“, a partire dal 2 settembre, molti titoli di primo livello sono scontati fino al 50% rispetto al prezzo originale. La pagina ufficiale di PlayStation Blog ha rilasciato la lista completa dei titoli compresi nella promozione; ecco quelli più interessanti.

Non possiamo che cominciare con The Last of Us Parte II, titolo Naughty Dog che ha segnato uno dei momenti più alti della storia della corrente generazione di console. Presente nella lista anche God of War; il reboot della saga di Kratos è disponibile sia nella versione base che in quella Deluxe. infine, da non farsi scappare le promozioni su Days Gone e Death Stranding.

PS Store: tanti titoli a meno di 2 euro

Ma il mondo dei giochi PlayStation non si limita ai titoli tripla A; il catalogo è ricco di produzioni più modeste che, sicuramente non vanno paragonati alla qualità dei grandi capolavori, ma possono comunque fornire alcune ore di divertimento senza troppe pretese. Insomma se nel portafoglio del PS Store sono avanzati i proverbiali “due spicci” e non sapete come spenderli, ecco alcuni titoli che potrebbero fare al caso vostro.

Primo della lista Lichdom Battlemage, action fantasy in prima persona che può ricordare Skyrim, il prezzo è di 1,49 euro. Bear with Me- The Costo Robots può essere acquisto a 1,99 euro, Horror Stories a 0,70 euro. I Want To Be Human costa solo 0,49 euro. Presenti anche molti molti classici Arcade per la gioia dei retro-gamer; tutti disponibili a 1,47 euro il catalogo comprende tra gli altri: Galaga, Dig Dug e Pac Man e Ms. Pac Man.