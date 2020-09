Sono state numerose ed altrettanto vantaggiose le offerte che WindTre ha lanciato nel corso di questa estate. Specie nel campo della telefonia mobile, il gestore ha sempre cercato di assicurare ai nuovi abbonati delle promozioni vantaggiose per quanto concerne sia i costi che i consumi.

La battaglia di WindTre contro TIM, contro Vodafone ed anche contro Iliad prosegue anche nel mese di settembre. A tal proposito, alcuni nuovi abbonati avranno ora la facoltà di attivare la ricaricabile WindTre Go 70 Fire+.

WindTre, in alcune città arriva l’offerta Limited Edition da 70 Giga

Questa ricaricabile mette a disposizione del pubblico un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 70 Giga per la connessione di rete sotto linea 4G. I clienti dovranno pagare un costo di rinnovo per tale iniziativa di 6,99 euro ogni mese. Da aggiungere una tantum solo 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

La Go 70 Fire+ di WindTre si configura come una ricaricabile Limited Edition. Da Nord a Sud, solo in alcune città sarà possibile procedere con l’attivazione. Tra i capoluoghi principali annoveriamo Bari, Venezia e Trieste.

Come altre offerte commerciali estive, anche questa promozione non potrà essere attivata sul sito ufficiale del gestore. Per sottoscrivere la WindTre Go 70 Fire+ sarà infatti necessaria la portabilità della rete da altro operatore. WindTre accetta operazioni in portabilità dai principali gestori come TIM e Vodafone. Ovviamente, però, lo scopo di tale ricaricabile è quello di essere alternativa per gli operatori virtuali e quindi si rivolge con vivo interesse agli utenti Iliad, ho.mobile, Kena Mobile.