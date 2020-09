In occasione dell’evento IFA 2020 il CTO di LG ha presentato i nuovi prodotti della linea Smart Home sotto forma di ologramma per mostrare Life’s Good from Home, gamma che punta su cura, intrattenimento e praticità.

“Questi tempi senza precedenti ci hanno reso più incerti sul futuro”, ha affermanto Dr. Park. “LG ritiene che siamo di fronte a un’opportunità unica per apportare un vero cambiamento nel mondo partendo dalle nostre case. In qualità di innovatore, LG ha raddoppiato il proprio impegno nello sviluppo di prodotti e servizi nuovi e migliorati in grado di fornire una vita migliore alle persone di tutto il mondo”.

La piattaforma ThinQ di LG continua ad evolversi con servizi sempre più innovativi ed è considerata il cuore del progetto. L’app LG ThinQ si focalizza sull’esperienza dell’utente. Ad esempio, il PCC (Proactive Customer Care) basato sull’Intelligenza Artificiale analizza il funzionamento degli elettrodomestici all’interno della propria casa per consigliare eventuali riparazioni o manutenzioni necessarie.

LG si conferma leader nel settore della robotica e dei prodotti Smart anche per la casa

La linea di robot LG CLOi per ristoranti e ospedali è un chiaro esempio di come la nuova linea non sia limitata allo spazio domestico. L’intento è migliorare la vita quotidiana dei consumatori a 360 gradi. Per il momento solo alcuni Paesi stanno testando questo servizio offerto da LG. L’azienda è senza dubbi uno dei pionieri del mondo della robotica.

CLOi 2.0 in particolar modo potrebbe sostituire quasi del tutto l’essere umano grazie alla compatibilità con il sistema operativo open source Robot ROS 2. LG sta anche lavorando ad un sistema da remoto per la gestione della salute dei consumatori. “Attraverso l’Intelligenza Artificiale, possiamo monitorare facilmente e in modo preciso la salute delle persone 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. LG ThinQ Home è la dimostrazione per eccellenza della visione di Life’s Good from Home: la casa ideale mira ad offrire uno stile di vita sicuro e pratico.

Park tramite ologramma ha anche mostrato lo specchio intelligente Home Concierge che monitora gli elettrodomestici e il rispettivo consumo energetico. Tramite l’apposito pannello si potrà controllare a distanza anche la propria auto. Al termine della presentazione è stato mostrato un video della star del K-pop Henry Lau con LG ThinQ Home.