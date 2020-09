Il client Android di Discord è diventato sempre più ricco di funzionalità nel corso degli anni, con la società che di volta in volta ha aggiunto utili miglioramenti all’app. Nei suoi ultimi aggiornamenti, l’app ha aggiunto il supporto per gli accessi con codice QR, la possibilità di disattivare temporaneamente determinate conversazioni, il supporto per i comandi slash, Mobile Voice Overlay e altro ancora.

Nell’aggiornamento più recente, Discord ha persino implementato una funzione di soppressione del rumore per aiutare gli utenti a filtrare il rumore di fondo per una migliore esperienza di chiamata. Ora, l’azienda si sta preparando ad aggiungere nuove funzionalità che consentiranno agli utenti di condividere lo schermo del proprio dispositivo Android con gli amici.

Discord continua con i miglioramenti all’app anche su Android

Un’analisi del codice all’interno dell’app può spesso prevedere le funzionalità che potrebbero arrivare in un futuro aggiornamento di un’applicazione, ma è possibile che una qualsiasi delle funzionalità che menzioniamo qui non sia disponibile in una versione futura. Questo perché queste funzionalità non sono attualmente implementate nella build live e possono essere ritirate in qualsiasi momento dagli sviluppatori in una build futura.

Xda-Developer ha scovato, nell’ultima versione Canary del client desktop Discord, stringhe che ci danno un’idea di come funzionerà questa nuova funzione di condivisione dello schermo. Di seguito sono riportate le stringhe all’interno della build 66173 di Discord Canary:

MOBILE_STREAM_ACTIVE_HEADER: “Stai condividendo il tuo schermo!”

MOBILE_STREAM_ACTIVE_BODY: “Puoi passare ad altre app che i tuoi amici possono vedere.”

MOBILE_STREAM_ACTIVE_BODY_SOUNDSHARE_WARNING_ANDROID: “Puoi passare ad altre app che i tuoi amici possano vedere. Per condividere l’audio è necessaria l’ultima versione di Android.”

MOBILE_STREAM_STOP_SHARING: “Interrompi condivisione”

La funzione sembra essere abbastanza autoesplicativa. Durante una videochiamata, puoi avviare la condivisione dello schermo e fare in modo che il display del telefono venga trasmesso in streaming ai tuoi amici. Potrai passare ad altre app e consentire ai tuoi amici di vedere cosa c’è sul tuo schermo. La condivisione dello schermo è già disponibile per gli utenti desktop, quindi è bello vedere che il lavoro è già in corso per portarlo anche sul client mobile.

È improbabile che questa funzione venga rilasciata presto, dato che non è ancora arrivata nel canale beta.