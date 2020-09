Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni su quelle che saranno le specifiche tecniche del prossimo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro ma le informazioni trapelate circa quello che potrebbe essere il costo del nuovo dispositivo sembrano non rivelarsi del tutto corrette. Di recente, infatti, sono state diffusi in rete ulteriori dettagli che permettono di avanzare ipotesi su quello che sarà il prezzo dello smartphone, il quale potrebbe ammontare a circa 500 euro.

Xiaomi Mi 10T Pro: dettagli e costo del nuovo smartphone!

Il nuovo smartphone Xiaomi ha attirato l’attenzione per via delle sue caratteristiche. A suscitare curiosità sono soprattutto i dettagli riguardanti il suo comparto fotografico e la batteria che lo alimenterà. Sembra, infatti, che il dispositivo presenterà un display che costituito da un pannello OLED da 6,7 pollici e che sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh, che lo renderà in grado di garantire un’autonomia di circa 24 ore. Il comparto fotografico, invece, si dimostra particolarmente interessante poiché molto probabilmente sul retro sarà presente una fotocamera con un sensore principale da 108 megapixel, al quale sarà abbinato anche un grandangolare e un teleobiettivo.

Grazie alle informazioni riportate dal leaker Ishan Agarwal abbiamo qualche dettaglio in più su quello che potrebbe essere il costo del nuovo smartphone Xiaomi. Quanto trapelato fa riferimento esclusivamente alla versione Pro, che a quanto pare oltre a mostrare delle caratteristiche decisamente ottime sarà disponibile a un prezzo davvero economico. Si presume, infatti, che l’azienda presenterà il dispositivo a un costo di lancio di circa 400 euro. In India la presentazione è prevista per il mese di settembre.