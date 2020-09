La promozione di WindTre nasconde al proprio interno un bundle assolutamente interessante, utilissimo per raggiungere giga di traffico dati al mese, senza spendere cifre particolarmente elevate. L’accesso, purtroppo, risulta essere riservato ad una ristretta cerchia di consumatori, di conseguenza l’utente dovrà necessariamente fare i conti con limitazioni importanti in fase di attivazione.

L’offerta oggetto del nostro articolo, infatti, risulta essere disponibile in via esclusiva per gli utenti che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO, con portabilità sempre obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere per l’attivazione dell’offerta corrisponde per l’esattezza a 10 euro, con pagamento del canone fisso direttamente tramite conto corrente.

Passa a WindTre con la nuova promozione da 100 giga

La promozione prende il nome di Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition, nasce per soddisfare i desideri più reconditi dell’utente, di conseguenza permette di accedere tranquillamente a 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, con l’aggiunta di 200 SMS da poter inviare a chiunque, per concludere il bundle con minuti illimitati da utilizzare per telefonare ad ogni numero in Italia.

Il costo fisso è di 6,99 euro al mese, ma come specificato in precedenza, presenta una limitazione importante; il pagamento dovrà avvenire tramite conto corrente bancario, con l’aggiunta inoltre dell’obbligo di sottostare ad un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi. Entro tale periodo temporale il consumatore non potrà abbandonare WindTre, senza comunque incappare nel pagamento di una penale. La massima velocità di navigazione raggiungibile corrisponde esattamente a 600Mbps in download, naturalmente con smartphone abilitato.