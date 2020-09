Vodafone prepara le promo di settembre: ecco soluzioni fino a 50GB

Se all’inizio tutti sapevano che Vodafone aveva il dominio del mondo della telefonia, adesso il tutto è stato messo in discussione. La grande concorrenza e l’abbassamento dei prezzi ha messo il gestore anglosassone in condizione di doversi guardare le spalle nonostante il suo vantaggio fosse importante.

L’arrivo di Iliad ha dato il via al valzer del cambio prezzi, visto che i suoi costi mensili risultano i più bassi in assoluto. Attualmente sembra che tutto sia in discussione e che Vodafone abbia intenzione di recuperare tutti coloro che hanno cambiato bandiera. Le offerte nuove hanno proprio quest’obiettivo e molto probabilmente, visti i prezzi, lo porteranno a termine in poco tempo. Queste arrivano fino a 50 giga in 4G.

Vodafone: ecco le nuove offerte di settembre dedicate a tutti gli ex utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga