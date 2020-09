Non sono terminate le sorprese dell’estate per i clienti di Vodafone. Il provider inglese ha ancora delle iniziative molto importanti per tutti gli utenti che sceglieranno di attivare una SIM da qui ai prossimi giorni.

L’obiettivo del provider inglese è infatti quello di contrastare al meglio le offerte commerciali lanciate da TIM e da Iliad. Per farlo, sino al prossimo 14 Settembre, i clienti potranno beneficiare di una promozione inedita: la Special 70 Giga.

Vodafone, occasione irripetibile con la promozione che offre 70 Giga per internet

Le soglie di consumo della ricaricabile Special 70 Giga ricalcano in parte quelle già conosciute con l’offerta Special 50 Giga. Gli abbonati potranno quindi beneficiare di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili presenti in Italia con l’aggiunta di 70 Giga utili per la connessione internet sotto la rete 4G o 4,5G.

Il prezzo per il rinnovo dell’offerta sarà di soli 9,99 euro. A questa somma che si ripete di mese in mese, i clienti dovranno aggiungere solo un piccolo extra di 10 euro. Questa spesa, ovviamente una tantum, sarà necessaria per l’attivazione della SIM e della nuova rete.

Per la Special 70 Giga valgono le stesse condizioni di alcune promozioni winback di Vodafone. I clienti interessati pertanto dovranno espressamente richiedere la portabilità del numero da altro gestore. Per le richieste di portabilità sarà necessario recarsi in uno store ufficiale di Vodafone. Non sarà invece possibile attivare questa ricaricabile online attraverso il sito internet ufficiale della compagnia.

Previa ulteriori proroghe (anche su base regionale), la promozione sarà disponibile, come già sottolineato, sino al 14 Settembre.