Il gestore telefonico blu, Tim, continua a proporre offerte telefoniche al mercato in modo da ampliare la sua clientela, difatti i consumatori alla ricerca di una nuova tariffa per il proprio smartphone possono prendere in considerazione alcune sue proposte. Prima di scoprire quelle più gettonate, si ricorda che il suo sito web ufficiale propone una pagina apposita con descritte tutte le promozioni disponibili, i rispettivi prezzi e contenuti

Tim e le nuove proposte telefoniche: ecco quali sono quelle più attivate

Tra quelle più gettonate spicca una proposta che possono attivare i Young 25, Tim Young Student Edition, con la quale il gestore telefonico blu propone: chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 40GB di connessione dati per navigare in rete e GB illimitati per SOCIAL, CHAT e MUSICA. Il canone mensile da sostenere è di 9,99 Euro se i consumatori decidono di attivarla entro e non oltre il 30 di Agosto.

Un’altra alternativa per il proprio smartphone, invece, è Tim Advance 4.5G con la quale il gestore continua a proporre: chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 40GB di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità del 4.5G. Il canone mensile da sostenere è di 19,99 Euro e i consumatori interessati devono sostenere un costo di attivazione di 15,00 Euro.

Per i consumatori alla ricerca di una tariffa con solo GB perché ormai è possibile comunicare anche tramite una connessione internet grazie alle varie piattaforme di messaggistica istantanea, possono prendere in considerazione la tariffa SuperGIGA 40 con la quale è possibile usufruire di: 40GB al mese, GB illimitati se hai CASA TIM e modem 4G con uno sconto di 40,00 Euro. In questo caso è necessario sostenere una spesa mensile di 9,99 Euro.