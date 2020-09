TIM torna all’attacco in questo inizio di settembre per recuperare terreno sulla concorrenza. E lo fa con una serie di offerte, attivabili in negozi TIM o tramite call center attraverso la modalità “Passa a TIM con operatore”, davvero appetibili agli occhi dei potenziali clienti.

I piani TIM si articolano in un ventaglio molto ampio di offerte per venire incontro alle esigenze più disparate dell’utenza: da chi necessita maggiormente di un piano voce, a chi vuole integrare chiamate ed internet, fino a chi desidera la migliore connessione tramite i piani che supportano il 5G.

Passa a TIM, ecco le migliori offerte GB + minuti e dove attivarle

La nuova offerta TIM Supergiga 100 è pensato per chi vuole utilizzare lo stesso piano internet a supporto di più dispositivi collegati. Prevede navigazione in 4G senza limiti di giga per le app dedicate alla DaD (didattica a distanza), il tutto al costo di 19.99 euro. Non sono previsti costi di attivazione e aderendo a questo piano è possibile ottenere in sconto un modem dedicato TIM.

Le offerte TIM xTE sono svariate, attivabili online e in negozio (per clienti selezionati tranne la prima offerta) e si articolano in: