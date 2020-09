In seguito al grandissimo successo riscontrato dal pluripremiato sistema WiFi Mesh Tri-band Orbi, Netgear ha voluto compiere un altro passo in avanti, aggiungendovi la connessione cellulare 4G LTE avanzata, nell’idea di fornire una valida alternativa alla tradizionale connessione internet cablata.

L’Orbi 4G LTE (LBR20) rappresenta quindi il primo sistema mesh tri-band del settore, con all’interno la tecnologia modem LTE-A Cat 18, perfetto per gli utenti che non dispongono presso la propria abitazione di un accesso alla banda larga cablata, o per coloro che necessitano di una seconda connessione di rete, anche per un periodo temporalmente limitato.

Il prodotto può rappresentare l’alternativa ideale anche per gli utenti in possesso di una seconda casa, in questo modo potranno evitarsi l’abbonamento di rete fissa, rappresentando la via più flessibile per accedere alla rete internet nel momento del bisogno. Per utilizzarlo basterà inserire una SIM card di un qualsiasi operatore, ed il gioco è fatto. In ultimo, come se tutto questo non bastasse, potrà anche essere collegato in cascata al modem già in vostro possesso, per utilizzarlo come dispositivo di backup in caso di guasti oppure per migliorare la copertura WiFi.

Orbi 4G LTE: compatibile con tutti

Orbi 4G LTE integra un modem CAT 18, ciò sta a significare che è perfettamente compatibile con ogni operatore sul territorio nazionale; grazie alle sue antenne riuscirà a garantire una copertura WiFi fino a 125 metri quadrati, con la possibilità di acquistare a parte un satellite Orbi Tri-band WiFi 5, creando di conseguenza un sistema WiFi mesh.

Il suo prezzo di acquisto corrisponde a 399 euro.