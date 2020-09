Siete sicuri di conoscere tutto sulla piattaforma di origine americana Netflix? Che ospiti al suo interno serie televisive interessanti come Lucifer, The Witcher, Vis a Vis non è una novità. Forse però non sapevate che questa in realtà è nata per bisogno del creatore Reed Hastings. Egli, infatti, dopo aver ricevuto una salata multa per aver riconsegnato il film Apollo 13 in un negozio di video con qualche giorno di ritardo, ha deciso di dar vita al servizio di consegna DVD tramite posta, nonché l’attuale colosso. Tra le altre curiosità regna quella riguardante il binge watching. Tale termine nacque nel momento in cui la piattaforma scelse di rilasciare le stagioni delle sue serie in un colpo solo. Per giunta, Netflix è addirittura più “anziano” di Google (1998) in quanto è stato fondato nel 1997.

Ora però torniamo a noi. Ecco le novità sulle serie tv Lucifer, The Witcher, Vis a Vis e le notizie sull’arrivo.

Lucifer, The Witcher, Vis a Vis: cosa aspettarsi dalle serie tv

Dopo tante chiacchiere è bene giungere al dunque. La prima successione di episodi sopra citata è sbarcata sulla piattaforma con 8 nuove puntate. Dove sono le altre 8? La risposta ancora non è stata trovata.

Per quanto riguarda Vis a Vis, stavolta ha colpito i suoi fan con uno speciale Spin-off ricco di colpi di scena (non da poco) ed inusuali cambiamenti.

Infine, trattando la serie tv The Witcher, non possiamo darvi ottime notizie. Delle nuove stagioni non vi è traccia. Ciononostante una buona notizia si presenta sempre: è stato annunciato il rilascio di un prequel intitolato “Blood Origin“.