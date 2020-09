L’iPad Air ha sempre avuto un posto speciale nel portfolio di tablet Apple. Inizialmente pubblicizzato come un successore dell’iPad 4 della linea principale, l’iPad Air è stato poi “interrotto” a favore del primo iPad Pro. Il tablet è riemerso poi lo scorso anno ma con una posizione incerta nello schema di rilascio dei device Apple.

Ora l’iPad più sottile e leggero di Apple potrebbe ancora una volta suscitare l’interesse del pubblico, ma ancora una volta offuscare i confini tra le linee degli iPad. L’iPad dell’anno scorso, proprio come l’iPad mini con cui è stato lanciato, sembrava portare la vecchia tradizione dell’iPad, che si traduce in cornici spesse e un pulsante Touch ID.

iPad Air 4, in arrivo un nuovo modello ?

Ci sono state voci di nuovi iPad in arrivo, sia nella forma da 10,8 pollici che da 11 pollici, ma le fonti sembrano essere in disaccordo se si tratti di un iPad Air o di un iPad più economico. Per aggiungere un pò di sale al discorso, una nuova fuga di notizie sembra suggerire che potrebbe non essere nessuno dei due.

Le foto trapelate da quello che è presumibilmente il manuale di un iPad Air non annunciato mostrano un tablet che assomiglia più a un iPad Pro. Più curioso è come questo tablet non sembri avere alcun Touch ID davanti né il manuale menziona alcun Face ID. Invece, il manuale presumibilmente dice agli utenti di posizionare il dito sul pulsante in alto, suggerendo che il sensore di impronte digitali dell’iPad Air 4 sarà invece alloggiato lì.

C’è anche la menzione di una porta USB-C, il quale ha debuttato sui tablet pro 2018 di Apple. Presumibilmente, il device sarà compatibile con alcuni accessori, gettando peso sulla teoria delle dimensioni da 11 pollici. Sulla base di questa perdita, il prossimo iPad Air potrebbe assomigliare di più all’iPad Pro 2018 rispetto a qualsiasi precedente iPad Air.