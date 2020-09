Tra le novità Iliad di maggiore spessore si incontra sicuramente l’incisività della “Giga 50” che continua a mietere clienti tra le file dei concorrenti TIM, WindTre e Vodafone. Ad oggi sono ben cinque milioni gli utenti passati alla trasparenza del gestore francese che in questi giorni ha buttato anche un occhio verso l’innovazione dei supporti. L’operatore si prepara ad introdurre un nuovo formato SIM che rompe i rapporti con il convenzionale. Ecco cosa ha in serbo.

Iliad pronta ad abbandonare per sempre le SIM Box a favore di nuovi supporti

Si parte dalla Francia dove la reticenza iniziale di Xavier Niel lascia il posto alla necessità di predisporre un piano di ottimizzazione delle tecnologie mobili. Lo scetticismo cede il passo ad una soluzione efficace con le eSIM Iliad. Si è giocato d’anticipo sui tempi di concessione previsti agli albori. Il mercato mobile inizia la sua seconda rivoluzione.

Le eSIM rappresentano le cosiddette SIM virtuali, supporti direttamente integrati a bordo degli smartphone che possono essere usati come veri e propri microchip. In essi convergono tutti i dati delle vecchie schede con un ingombro che si riduce a vantaggio di una migliore miniaturizzazione delle componenti e quindi degli smartphone.

La prima implementazione prevista per il mese di Giugno 2020 è stata posticipata per motivi non ancora noti. Il lancio è solo rimandato con l’Italia che non dovrà attendere molto prima di apprezzare da vicino le ultime novità.

Grazie a questo nuovo livello di implementazione sarà possibile utilizzare le chiamate LTE telefonando mentre si sfrutta appieno la potenzialità della connessione dati mobile. Come già detto, si partirà dalla Francia in concomitanza al lancio della prima piattaforma di rete 5G. Il passaggio successivo vedrà l’Italia in prima linea. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti.