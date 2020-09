IFA 2020: Sony presenta ufficialmente la nuova linea di telecamere Cinema Line, con l’intento di inglobare tutte le ultime novità tech al mondo della cinematografia digitale.

Le telecamere Venice, FX6 e FX9 superano gli standard della maggior parte delle telecamere professionali attualmente sul mercato, regalando soprattutto ai più appassionati ed esperti del settore un’esperienza completamente nuova e rivisitata. Cinema Line, come già intuibile dal nome, è una linea ispirata al mondo cinematografico non solo per la qualità dell’immagine offerta ma anche per l’elevata attenzione ai dettagli.

Esattamente dieci anni fa, nel 2000, Sony ha dato il via alla cinematografia digitale con l’innovativa HDW-F900. Trattasi infatti della prima telecamera cinematografica digitale da 24p che ha segnato la storia in questo settore. In seguito ai feedback di creatori e direttori della fotografia, l’azienda ha lavorato ad alcune migliorie introdotte con il lancio del modello VENICE.

Sony ufficializza l’arrivo di importanti novità per le nuove telecamere Cinema Line

Venice è diventato il fiore all’occhiello per la cinematografia digitale, una scelta senza dubbi privilegiata. Mentre FX9, modello parte della gamma Cinema Line così come Venice, è la scelta per eccellenza e più “tradizionale” per i documentari. La novità più recente della nuova linea è dunque FX6, che arriverà entro la fine dell’anno corrente.

FX6 non è l’unica novità annunciata dall’azienda. Nel 2021 arriverà anche la versione 3 della FX9 con alcune aggiunte molto attese. In particolare, la modalità Center Scan per ottica Super 16mm, supporto per le ottiche B4 con apposito adattatore e tanto altro. Entro novembre 2020, invece, sarà lanciata la versione aggiornata del modello Venice, che sarà l’ideale per broadcast e live.

Claus Pfeifer, Head of Connected Content Acquisition, Media Solutions, Sony Professional Solutions Europe, ha annunciato i nuovi prodotti ritenendo che “Questa gamma permetterà ai creatori di contenuti di spingersi oltre i propri limiti creativi. Potranno catturare l’emozione in ogni frame”.