Fall Guys Mobile sta per arrivare, ma prima di correre su App Store o Google Play Store per scaricarlo, il gioco sarà disponibile solo per la Cina in questo momento. Tutti gli altri giochi di Fall Guys che incontri non sono legittimi, quindi non scaricarli.

Ciò non significa che non avremo presto una versione mobile di Fall Guys in altri paesi. Il gioco è stato un tale successo travolgente che lo sviluppatore Mediatonic e l’editore Devolver vorranno incassare il più possibile finché il gioco spinge così tante. E dopo aver raggiunto 7 milioni di vendite su Steam ed essere diventato il gioco per PS Plus più scaricato di tutti i tempi, il gioco è sicuramente molto interessante.

Fall Guys Mobile, in Cina il via ai test

Fall Guys Mobile non è ancora stato rilasciato, ma il gioco arriverà solo in Cina al momento. Come rivelato dall’analista del settore Daniel Ahmad su Twitter, una società cinese di giochi e intrattenimento chiamata Bilibili si è assicurata i diritti per la pubblicazione di una versione mobile di Fall Guys: Ultimate Knockout in Cina.

È probabile che il gioco funzioni e abbia un aspetto un po ‘diverso dalla versione per console e PC di Fall Guys, ma la formula vincente di giocare come un personaggio simile a un fagiolo vestito da piccione dovrebbe rimanere. Con il gioco online di Fall Guys: Ultimate Knockout, sarà interessante vedere se il conteggio dei giocatori è aumentato o diminuito rispetto agli attuali 60 giocatori totali.

Fall Guys è stato inizialmente rilasciato su PC e PS4 il 4 agosto 2020, ma non sappiamo da quanto tempo la versione mobile è in fase di sviluppo, ammesso che lo sia. Con Bilibili che si assicura solo i diritti, saremmo sorpresi se il gioco uscisse quest’anno in Cina. Se arriverà in Occidente, prevediamo che Fall Guys Mobile arriverà nel 2021.