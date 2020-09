Le offerte del volantino Expert fanno letteralmente tremare MediaWorld, i prezzi appaiono essere decisamente più bassi del normale, con l’aggiunta della possibilità di acquistare i prodotti anche direttamente dal sito ufficiale.

Alla base della corrente campagna promozionale troviamo proprio questo, l’accesso alle offerte anche dal divano di casa, senza rinunce o limitazioni particolari. L’unico punto da sottolineare riguarda le spese di spedizione, sono sempre da aggiungere al prezzo che vedete mostrato a schermo, non sono mai gratuite (anche al superamento di una determinata soglia di spesa).

Expert: questo volantino è davvero ottimo

Il volantino Expert è davvero ottimo perché in grado di scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione a prezzi non particolarmente elevati. Uno di questi, ad esempio, è il Samsung Galaxy S20+; ritenuto da tutti come il migliore in assoluto, o comunque il top di gamma della serie Galaxy, oggi può finalmente essere acquistato con un esborso finale di 799 euro.

Altre occasioni si incrociano nel momento in cui si scende di prezzo, sottostando al limite ideologico dei 400 euro, ad esempio, l’utente potrà anche acquistare Xiaomi Mi 10 Lite a 369 euro, oppure l’ottimo Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, due dispositivi relativamente economici, ma dalla qualità decisamente elevata.

Naturalmente le occasioni e le possibilità d’acquisto incluse direttamente nel volantino Expert non terminano qui, se volete scoprire da vicino la campagna promozionale potete decidere di aprire le pagine inserite nel nostro articolo (cliccatele per visualizzarle in alta definizione e a dimensione reale).