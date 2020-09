Euronics riesce a mettere alle strette le rivali del settore della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale assolutamente interessante, gli utenti riescono a spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi dispositivi.

La limitazione più grande, comune alla maggior parte delle promozioni dei mesi scorsi, riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio nazionale. Coloro che vorranno approfittare dei prezzi effettivamente indicati nell’articolo dovranno assolutamente recarsi in uno dei punti vendita Euronics Nova per concludere l’acquisto, non potranno affidarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Interessante è la possibilità di godere del Tasso Zero, su ogni ordine di spesa superiore ai 299 euro.

Volantino Euronics: lo Svuota Negozio è alla vostra portata

Il volantino Euronics cerca di attirare gli utenti che vogliono acquistare gli smartphone top di gamma, a partire ad esempio dall’ottimo Samsung Galaxy S20, un modello veramente molto richiesto nel 2020, ed apprezzato anche dalla critica. Il prezzo originario appariva essere più alto del normale, per questo il livello di 699 euro raggiunto oggi è più che accettabile.

Riducendo leggermente la qualità, ma restando sempre sui 699 euro, incrociamo poi l’ottimo Oppo Find X2 Neo, un dispositivo che raccoglie ottime prestazioni ed un’estetica praticamente unica nel suo genere. La versione Lite dello stesso modello è più economica, richiede un esborso di 449 euro, e può essere considerata un valido compromesso per risparmiare senza rinunciare troppo alla qualità.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo in ogni sua parte.