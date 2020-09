Netflix, il colosso dello streaming online, continua a far parlare di se. Dopo la conferma dell’arrivo di una serie TV interamente dedicata alla saga di Resident Evil, la piattaforma Americana ha annunciato alcune delle novità in arrivo per le serie televisive che già conosciamo. Tra questi titoli, quindi, troviamo anche Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra che, di fatto, rappresentano una parte dei contenuti di punta targati Netflix.

Suburra in arrivo, Black Mirror incerto: ecco cosa sappiamo sul futuro di Netflix

Per quanto riguarda Elite e Riverdale, fortunatamente entrambe le produzioni sono riuscite a terminare le riprese ancor prima che la pandemia globale imponesse il Lockdown in centinaia di paesi. I nuovi episodi, di fatto, hanno accompagnato milioni di telespettatori costretti a restare per giorni e giorni nelle proprie abitazioni. Il successo ottenuto, però, ha già spinto i produttori a confermare l’arrivo di una nuova stagione per entrambi i titoli anche se, ad oggi, non ci sono notizie in merito ad una possibile data di rilascio.

Nel caso di Suburra, invece, quest’ultima ha attraversato un periodo molto difficile a causa dell’emergenza sanitaria e del Lockdown imposto nel nostro paese. Le riprese, infatti, sono state sospese per diversi mesi, costringendo il produttore Riccardo Tozzi ed i suoi colleghi a posticipare la data di rilascio. Ad oggi non è ancora chiaro quando verranno pubblicati i nuovi episodi ma, stando a quanto dichiarato, questi ultimi arriveranno sul piccolo schermo entro la fine del 2020.

Terminiamo infine con Black Mirror. Purtroppo la produzione della serie televisiva si trova attualmente in una fase di stallo. Non è ancora chiaro, infatti, se la sesta stagione di Black Mirror di farà o meno. Lo stesso sceneggiatore Charlie Brooker, alcune settimane fa affermò quanto segue: “Al momento sono stato molto impegnato. Non so cosa posso e non posso dire. Al momento non ho lo stomaco di raccontare di una società che va alla deriva, perciò non ci sto lavorando. Sto cercando di portare avanti le mie doti comiche, scrivendo qualcosa che mi faccia ridere.”