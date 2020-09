L’amore per gli amici a quattro zampe ha sempre portato l’uomo a ingegnarsi per realizzare qualcosa per loro. Esistono infatti i vestiti, cappelli e tanto altro per i cani, ma ora è arrivata addirittura una bibita dissetante, ovvero la prima birra analcolica per cani denominata Busch Dog Brew.

Ecco la prima birra pensata per i nostri amici a quattro zampe

Si chiama Busch Dog Brew ed è la prima vera e propria birra realizzata appositamente per i cani. Quest’ultima è stata lanciata ufficialmente sul mercato lo scorso 26 agosto in occasione, per l’appunto, della giornata mondiale dedicata ai cani. Questa bevanda ha avuto talmente tanto successo che è diventata sold out in pochissimi giorni dall’uscita.

L’azienda statunitense Busch realizza solitamente normali birre per umani ma ora ha deciso di proporre questa bevanda per i nostri amici a quattro zampe. Nello specifico, si tratta ovviamente di una birra analcolica e priva di sostanze come luppoli e alcol. Al suo interno, infatti, è presente una miscela fatta da brodo di ossa di maiale, verdure, erbe aromatiche, acqua e spezie.

Al momento del suo debutto, la nuova birra Busch Dog Brew è stata resa disponibile all’acquisto negli Stati Uniti ad un prezzo di 9,99 dollari per una confezione da quattro lattine. Come già accennato, però, la birra per cani ha riscosso talmente tanto successo che è stata subito esaurita, e per questo sul sito del produttore ora è possibile mettersi in lista d’attesa per riceverla non appena sarà disponibile.

Questa bevanda risulta essere molto utile anche in altri ambiti per i cani. Con l’acquisto di una cassa da 24 lattine, infatti, l’associazione no profit per gli animali Best Friends Animals Society riceve un dollaro in offerta.