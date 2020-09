Avete letto in rete del probabile addio al pagamento del canone Rai e del bollo auto? in tantissimi ci avete chiesto di commentare la notizia trapelata proprio nel corso delle ultime settimane, ebbene proviamo a capire cosa ci sia effettivamente di vero dietro tutto questo.

Il succo del discorso è proprio questo, un sito internet ha recentemente riportato che il Governo Italiano sarebbe pronto alla promulgazione di una legge tramite la quale abolire definitivamente il pagamento di bollo auto e canone Rai, le due tasse più odiate di sempre. L’eco sui social, come era facilmente ipotizzabile, è stato incredibile, i commenti si sono sprecati, e milioni di utenti sono stati indirizzati direttamente sulla pagina in cui veniva riportata la notizia.

Bollo auto e Canone Rai aboliti? è una fake news

Sarebbe tutto molto bello, e finalmente davvero un’azione per alleggerire il peso fiscale sulle nostre spalle, peccato però si tratti di una fake news. Nulla di vero si cela nella notizia trapelata in rete, è stata appositamente creata per indirizzare milioni di consumatori verso un determinato sito web, nel quale sono stati inseriti dei banner pubblicitari che hanno fruttato migliaia di euro ai gestori dello stesso.

Non credete a scatola chiusa a tutto ciò che leggete in rete, ricordatevi sempre di verificare la fonte prima di diffondere voi stessi la notizia, effettuate una semplice ricerca sul web per capire se altri siti autorevoli l’hanno riportata, in caso contrario molto probabilmente vi siete scontrati con la solita, ed ennesima, fake news.