Il volantino Bennet è a dir poco sorprendente, all’interno della campagna promozionale gli utenti possono trovare innumerevoli offerte e sconti, mirati appositamente per favorire il massimo risparmio su ogni acquisto effettuato direttamente in negozio.

La prima cosa da sapere a riguardo della campagna promozionale di Bennet è proprio questa, l’accesso agli sconti è possibile solamente nei punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti, se superata una determinata soglia di spesa, potranno essere richiesti anche con finanziamento senza interessi, definito anche Tasso Zero, e rateizzazione del pagamento in 24 mesi.

Volantino Bennet: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Il prezzo più interessante di tutto il volantino Bennet è sicuramente riservato all’Apple iPhone Xr, uno dei prodotti più all’avanguardia degli ultimi anni, finalmente acquistabile a soli 549 euro. Chiaramente non è recentissimo, ma può rappresentare una valida alternativa per l’utente che vuole avvicinarsi al mondo dell’azienda americana, senza spendere cifre folli.

Il mondo Android viene invece toccato con offerte mirate verso prodotti più economici, tra questi spicca sicuramente il Samsung Galaxy a70, un dispositivo acquistabile a 269 euro e da consigliare solamente agli utenti che non hanno troppe pretese, e vogliono comunque avvicinarsial mondo Samsung.

Naturalmente il volantino Bennet affonda le proprie radici anche in altre categorie merceologiche, e sopratutto altri modelli legati alla tecnologia. Il consiglio è di aprire le pagine sottostanti per ricevere tutte le informazioni del caso.