I principali responsabili delle portabilità del numero sono gli aumenti telefonici che nel caso in oggetto riguardano i clienti che sono con TIM, Tiscali e Vodafone. I rispettivi gestori hanno annunciato e già applicato alcune rimodulazioni che cambiano il costo ed in alcuni casi il valore intrinseco delle promozioni attive. Si arriva a pagare fino a 3 euro in più al mese per mantenere attive chiamate, SMS e traffico dati. Ecco cosa hanno comunicato gli operatori con le ultime decisioni.

Aumenti per le offerte TIM

Fino a 1,99 euro in più ogni mese per alcune promo operatore. Gli utenti interessati ricevono un alert di notifica via SMS. Il prezzo si è aggiornato concedendo la scelta tra un bonus di minuti illimitati o 20 Giga extra in 4G LTE. Possiamo accettare o recedere gratuitamente in qualsiasi momento.

Rimodulazioni Tiscali

I cambiamenti in casa Tiscali si manifestano con la richiesta di ulteriori 2,99 euro a fronte della possibilità di scegliere un pacchetto integrativo con 60 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 Giga di Internet in 4G su alcune offerte rese note dal provider.

Vodafone aumenta ancora

Clamoroso l’aumento previsto con le offerte della Serie Unlimited+ di Vodafone che fanno ora riferimento ad una modifica indicata in calce ad una recente comunicazione che riportiamo qui a seguire:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.