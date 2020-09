In estate, tra luglio ed agosto, WindTre ha messo a disposizione di tutti i clienti una vasta serie di offerte. Un occhio privilegiato il provider lo ha dedicato al pubblico dei giovani. Per sfidare la concorrenza di TIM e della sua rinnovata ricaricabile Young Student Edition, WindTre ha garantito a tutti gli abbonati più giovani non una ma ben due iniziative caratterizzate da costi bassi.

Anche per questo mese di settembre, tra le proposte principali del mercato della telefonia mobile si segnalano WindTre Young e Student.

WindTre e gli under 30: ecco due iniziative da non perdere a costi da ribasso

La ricaricabile WindTre Young mette a disposizione di tutti i clienti chiamate senza limiti da effettuare verso tutti i numeri fissi e mobili più 200 SMS e 40 Giga per navigare in internet setto rete 4G. I clienti, inoltre, potranno anche utilizzare 100 Giga bonus da spendere sino alla fine dell’estate. Il prezzo per i primi tre mesi dai abbonamento sarà di soli 9,99 euro. A partire dal quarto rinnovo, il costo sale a 11,99 euro. La promozione è dedicata a tutti gli under 30.

Altrettanto vantaggiosa è la promozione WindTre Student. Quest’iniziativa è pensata per i clienti con meno di 20 anni ed offre minuti illimitati con 80 Giga per la connessione internet. Il costo – questa volta fisso a tempo indeterminato – per il rinnovo sarà di 9,99 euro. Il prezzo di 9,99 euro è però garantito solo ed esclusivamente per gli abbonati che sceglieranno il metodo di fatturazione Easy Pay, ovvero sia il prelievo automatico su carta di credito o conto corrente.